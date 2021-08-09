Красноярск, 9 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Возникшее из-за якутских пожаров задымление в Красноярском крае сокращается. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в краевом правительстве.

24.mchs.gov.ru Задымление воздуха

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Приводятся данные о том, что в минувшие выходные задымление было зафиксировано в 1200 населённых пунктах края, а 9 августа — в 954.

Как уточнили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 и 11 августа в Красноярске сохранится слабый юго-восточный ветер 2−7 м/с. С 12 августа ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5−10 м/c. Это будет способствовать рассеиванию дыма.

Между тем в Красноярском территориальном центре медицины катастроф подчеркнули, что обращений от граждан об ухудшении здоровья в связи с задымлённостью не поступало.

Напомним, в Якутии по состоянию на 9 августа действует 156 лесных пожаров. Задымление от якутских пожаров накрыло практически все регионы Сибири. В Красноярске введён режим «чёрного неба».

Пожароопасная обстановка в Красноярском крае в этом сезоне оценивается как «относительно стабильная».