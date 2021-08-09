Симферополь, 9 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Республике Крым 19 детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом I типа, были лишены жизненно необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий из-за затягивания конкурсных процедур на закупку лекарств. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Doctordiabet.ru Детский диабет

«Установлено, что министерством здравоохранения республики при формировании заявок на приобретение медикаментов для детей указанной категории был допущен ряд нарушений, в том числе не учтены фактические потребности детей, несвоевременно проведены конкурсные процедуры по закупке и др. Это привело к тому, что родители были вынуждены самостоятельно закупать необходимые лекарства и расходные материалы», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В адрес министра здравоохранения Крыма было внесено представление, в результате минздрав региона принял меры по устранению нарушений, в настоящее время прорабатывается вопрос о заблаговременном формировании заявок на покупку лекарственных препаратов, медицинских изделий.

Также прокуратура направила информацию о ситуации с обеспечением детей препаратами председателю Совета министров республики. В результате минздравом заключены государственные контракты на их приобретение, министр здравоохранения Крыма привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящее время назначенные препараты и изделия заявителями получены.