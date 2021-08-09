Москва, 9 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В понедельник, 9 августа, в столице России ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в городе составит +28… +30 °C. Об этом 9 августа сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Также указывается, ветер переменных направления в городе будет дуть со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. столба.

Кроме этого, отмечается, что в ночь на 10 августа в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +16… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в середине августа погода в Центральной части России будет постепенно переходить на осенний режим.