Дым лесных пожаров добрался из Якутии до Челябинска
Челябинск, 9 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Жители Челябинской области жалуются на дымку и запах гари. Об этом они пишут в соцсетях.
Teplyystanmedia.ru
Лесной пожар
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В региональном минэкологии объяснили причину возникновения этого явления. Оказалось, что до Челябинской области добрался дым из Якутии, где бушуют лесные пожары. В частности, запах гари чувствуется в нескольких районах Челябинска.
В ближайшие часы дымка начнёт спадать, обещают в ведомстве. И заверяют, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.