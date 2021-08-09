Челябинск, 9 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Жители Челябинской области жалуются на дымку и запах гари. Об этом они пишут в соцсетях.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

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В региональном минэкологии объяснили причину возникновения этого явления. Оказалось, что до Челябинской области добрался дым из Якутии, где бушуют лесные пожары. В частности, запах гари чувствуется в нескольких районах Челябинска.

В ближайшие часы дымка начнёт спадать, обещают в ведомстве. И заверяют, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.