Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Все рейсы парома «Принцесса Анастасия» из Санкт-Петербурга отменены до конца текущего года из-за эпидемиологической ситуации и перенесены на 2022 год, об этом 9 август сообщил генеральный директор Moby St. Peter Line Сергей Котенёв изданию «Фонтанка».

Pjotr Mahhonin Круизный паром «Принцесса Анастасия»

Как пояснил Котенёв, отправиться в плавание за границу судно не может из-за введенных ограничений в странах Евросоюза. Все приобретенные путевки на этот год будут перенесены на следующий. Также пассажиры парома смогут вернуть свои средства на карты, обратившись в организацию.

Напомним, что из-за пандемии паром отменяет рейсы второй год подряд.