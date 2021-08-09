Москва, 9 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. То, что в России уровень долговой нагрузки ниже, чем во многих странах, связано с негативным опытом кредитования старшего поколения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал соответствующее высказывание заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова.

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«В России уровень долговой нагрузки действительно гораздо ниже, чем во многих странах. Отчасти это связано с негативным опытом кредитования старшего поколения в условиях нестабильной экономики и тем, что институт кредитования в России все еще находится на этапе становления, — сказал Твердохлеб. — Увеличение спроса на кредитные ресурсы можно стимулировать через развитие возможностей кредитования: расширение моделей и программ, повышении их доступности для жителей РФ».

Тем не менее, как полагает экономист, низкий уровень долговой нагрузки вовсе не говорит о том, что ее необходимо активно наращивать.

«Использование заемных средств для удовлетворения потребностей требует в первую очередь повышения финансовой грамотности, которая позволит моделировать и планировать бюджет на длительный промежуток времени», — добавил Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задолженность граждан России составляет менее 20% ВВП.