Уфа, 9 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. 275 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республике выявили 50 612 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 46 223 человек, в том числе 41 человек победил инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе была констатировала смерть восьми пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прививки от этой инфекции в Башкирии поставили 1 002 869 человек. Согласно данным на 8 августа в республике за сутки выявили 268 новых носителей коронавируса.