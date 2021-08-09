Кишинёв, 9 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Молдавские спасатели 9 августа отправились в Грецию, чтобы помочь там бороться с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям страны.

Cameron Strandberg Пожар

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Сообщается, что в Кишинёве перед отправкой прошла торжественная церемония, в которой приняла участие глава МВД страны Анна Ревенко. В Грецию отправились 25 человек и четыре пожарные машины.

По данным пресс-службы, колонне молдавской пожарной техники предстоит преодолеть 1600 километров до Греции.

Напомним, согласно последним данным, на территории Греции зафиксировано 154 лесных пожара. Огонь дошёл до предместий Афин, где уничтожил сотни домов. Сообщается о двух погибших от пожаров.