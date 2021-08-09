Барнаул, 9 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Идею с ограничением продаж газовых баллончиков не поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM доводы автора инициативы — руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Кудесова, он пояснил:

Björn Hansson Газовый баллончик

«Насчёт ограничения продажи баллончиков со слезоточивым газом — они опять проблему не с той стороны пытаются решать. Люди почему с газовыми баллончиками ходят? Потому что боятся за свою безопасность и не верят в эффективность работы правоохранительных органов.

Поэтому надо в этом направлении работать — повышать зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, улучшать их материально-техническое оснащение. Ну и, конечно, повышать уровень благосостояния самих граждан — чем он выше, тем меньше количество преступлений против личности и собственности происходит — это доказанный факт. Поэтому я не сторонник ограничений в части продажи газовых баллончиков».

Как сообщало ИА REGNUM, ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам предложил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. В соответствующем обращение, которое он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сказано, что газовые баллончики в России зачастую превращаются в «орудия противоправных действий», которые направлены не только против граждан, но и против сотрудников правоохранительных органов.