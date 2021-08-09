Элиста, 9 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 9 августа. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время в ковидных госпиталях лечение получают 840 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 35 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 863 жителя республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 25 943 жителя Калмыкии, выписаны с выздоровлением 22 397 пациентов.