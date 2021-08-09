Париж, 9 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Автоматический космический аппарат Solar Orbiter пролетел около Венеры. К планете он приблизился 9 августа на расстояние около 4967 миль (7995 километров). Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

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Ожидается, что завтра, 10 августа, к планете на расстояние примерно 342 мили (550 км) приблизится аппарат BepiColombo, созданный ЕКА в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Главной целью этой миссии является изучение Меркурия.

Камеры наблюдения BepiColombo будут делать чёрно-белые снимки как в фазе сближения с Венерой, так и в последующие дни в ходе удаления от неё. Снимки будут затем постепенно переданы на Землю.

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В ЕКА считают, что благодаря этим двум экспедициям «появилась уникальная возможность изучить окружающую среду Венеры с разных точек одновременно».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом Solar Orbiter. Он будет использоваться для изучения Солнца, включая полярные области звезды, которые не доступны для наблюдения с Земли. Результаты этой миссии дополнят наблюдения, проводимые с помощью зонда NASA Parker Solar Probe, который выполнил три прохода вблизи Солнца.

Напомним, аппарат BepiColombo был запущен в 2018 году и с тех пор находится на пути к Меркурию.