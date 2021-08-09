Биробиджан, 9 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области поднимается вода в реке Амур, опасные отметки возле населённых пунктов превышены на 9−56 см. Под угрозой сёла Ленинское, Нагибово и Пашково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

17.mchs.gov.ru Паводок в Туве

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В Облученском и Ленинском районах Еврейской автономии подтоплено 27 приусадебных участков, три отрезка автомобильных дорог на протяжении 920 метров. Также залиты водой 1537,3 га сельскохозяйственных земель. Пик прохождения паводка в регионе ожидается 10−11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО прогнозировали подтопление территорий региона 7−13 августа. При неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек.