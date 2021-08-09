Казань, 9 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Татарии в списки по предоставлению земельных участков включены более 64 тыс. многодетных семей, из них 40,5 тыс. — обеспечены участками, заявил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

ИА REGNUM Участок земли для многодетных

С учетом имеющихся в наличии участков в настоящее время дефицит по республике составляет более 19 тыс. участков, отметил он. Почти 70% дефицита приходится на города Казань и Набережные Челны. В Казани включены в списки 15 817 многодетных семей, их них получили участки 6485. В Набережных Челнах из 8378 многодетных семей, включенных в списки, участками обеспечены 3264 семьи.

Министр призвал глав муниципальных образований обеспечить коммунально-инженерной инфраструктурой предоставляемые земельные участки, а также обратить внимание на вовлечение дополнительных территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казани порядка 557 многодетных семей в 2020 году выбрали для строительства жилья бесплатные земельные участки, еще 347 семей воспользовались правом в первом квартале 2021 года.

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