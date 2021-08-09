Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп по-прежнему является главным действующим лицом в Республиканской партии, об этом 8 августа заявила председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронна Ромни Макдэниэл в эфире радиопередачи The Cats Roundtable.

По ее словам, на решающую роль Трампа в партии указывает то, что на проведение различных политических мероприятий от имени 45-ого президента США собрано более $100 млн пожертвований.

«Когда видишь, сколько людей приходит на митинги в поддержку президента Трампа, и что собрано $102 млн, я думаю, что избиратели в Америке, республиканцы в Америке, абсолютно точно скажут, что [бывший] президент самый популярный республиканец и по-прежнему возглавляет партию», — отметила она.

По словам Макдэниел, выборы 2022 года станут противостоянием Республиканской партии против «коммунизма» и демократов. Она также предупредила, что «Америку будет не узнать», если республиканцы не добьются успеха в них.

«На карту поставлена судьба нашей страны», — подчеркнула она. — Это не просто противостояние демократов против республиканцев. Это противостояние республиканцев против коммунизма».

«[Демократы] хотят лишить вас свободы слова, вашей свободы вероисповедания, нашей полиции. Они очерняют нашу страну. Они хотят накрыть Верховный суд, упразднить возможность обструкционизма. Америку будет не узнать, если не победим на следующих выборах», — добавила она.