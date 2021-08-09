Вашингтон, 9 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Препарат фенофибрат и его активная форма — фенофибриновая кислота, который на данный момент не зарегистрирован и предназначен для снижения уровня холестерина, оказался способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах. Результаты исследования ученых на эту тему 9 августа опубликовал научный журнал Frontiers in Pharmacology.

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"Результаты наших опытов говорят, что фенофибрат может замедлять распространение коронавируса и снижать остроту COVID-19. Учитывая, что его принимают перорально, он доступен и безопасен, это лекарство может значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в мире», — заявила руководитель исследования, сотрудник Научного института Сан-Раффаэле (Италия) Элиза Виченци.

При этом фенофибрат часто применяют для лечения расстройств обмена веществ, в результате чего в организме части пациентов происходит накопление холестерина. Также этот препарат применяют для борьбы с некоторыми симптомами диабета и подагры.

Как выяснили авторы исследования, названное вещество может вмешиваться в процесс взаимодействия коронавируса нового типа и рецептора ACE2, что используется SARS-CoV-2 для проникновения в клетки организма человека и млекопитающих. Исходя из этого, ученые проследили, как разные дозы фенофибрата действуют на зараженные культуры клеток легких.

Оказалось, что препарат даже в небольших дозах замедляет размножение коронавируса и снижает скорость его распространения по культуре примерно на 70%. Вместе с тем, добавляется, что фенофибрат воздействовал как на первые штаммы SARS-CoV-2, так и на более заразные и стойкие к антителам новые штаммы вируса.

По мнению исследователей, такие результаты дают возможность для клинических испытаний с участием заразившихся коронавирусом добровольцев, в ходе которых ученые рассчитывают подтвердить высокую эффективность названного лекарства в борьбе с COVID-19, что может сделать фенофибрат одним из основных инструментов для сдерживания распространения новых разновидностей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключил появления в будущем устойчивого к вакцинам штамма коронавируса из-за недостаточного числа вакцинированных от SARS-CoV-2.