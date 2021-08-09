Новороссийск, Краснодарский край, 9 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Проверку по факту залпового выброса нефтепродуктов в море в 6 км от берега в районе Новороссийска Краснодарского края проводит Новороссийская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефтепродуктов

«Новороссийской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс нефтепродуктов в море произошёл 7 августа, при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала (Каспийского трубопроводного консорциума). Площадь загрязнения составила около 200 кв.м. Место разлива нефтепродуктов локализовано.