Жуковский район, Калужская область, 9 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Женщина и маленький ребёнок погибли в результате автоаварии, произошедшей на 84 км автодороги «Москва-Малоярославец-Рославль» в районе деревни Папино Жуковском районе Калужской области 9 августа в 07:35, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МВД России.

40.mchs.gov На месте ДТП

По предварительной информации, 39-летняя водитель, жительница Москвы, управляя автомобилем BMW X1 выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик Scania со столичными номерами. За рулём фуры находился мужчина 1962 года рождения.

По сообщению прокуратуры области, в ДТП погибли женщина-водитель легкового автомобиля и её сын, мальчик пяти лет. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают оперативные службы.