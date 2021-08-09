Уфа, 9 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. 17 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» доставили в Башкирию. Об этом 9 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Забелин отметил, что сейчас идет регистрация этой партии через систему «Честный знак». В настоящее время в республике работают 208 пунктов вакцинации, в том числе 33 мобильных пункта. Темпы вакцинации в Башкирии увеличились.

«По темпам вакцинации мы занимаем 13 место. На прошлой неделе были 26-е», — сообщил Забелин.

Согласно данным главы администрации Башкирии на 9 августа, в республике прививку от COVID-19 получили 1 002 869 человек, а завершили вакцинацию от этой инфекции 782 354 человека.