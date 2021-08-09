Москва, 9 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Объём несырьевого неэнергетическного экспорта Москвы в страны Восточной Европы в январе — мае 2021 года составил около 1,5 млрд долларов, сообщил 9 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экспорт

По его словам, показатель более чем на 135% превысил результат аналогичного периода 2020 года и на более чем на 130% — 2019 года.

«При этом большая часть поставок — более 95% — приходится на промышленные товары. Так, по итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил 1,44 миллиарда долларов», — сказал Ефимов.

Отмечается, что росту способствовало повышение спроса на фармацевтические препараты. В частности, выросли поставки в Молдавию и Латвию.