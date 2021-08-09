Симферополь, 9 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Превышение предельно допустимой концентрации свинца и цинка зафиксировано специалистами вблизи с. Приятное Cвидание Бахчисарайского района Крыма вдоль трассы «Таврида», сообщили 9 августа в пресс-службе Крымского федерального университета. Превышение показателей зафиксировано в пятиметровой придорожной зоне.

Министерство транспорта Крыма Трасса Таврида

«В результате проведенных исследований было зафиксировано превышение концентрации по двум элементам первого класса опасности — свинцу и цинку (2 ПДК для свинца и 1 ПДК для цинка). С удалением от трассы идёт постепенное снижение концентрации загрязняющих веществ. В целом, если брать суммарный коэффициент техногенного загрязнения, который мы рассчитывали, то территория относится к допустимой категории загрязнения», — прокомментировала ассистент кафедры землеустройства и кадастра КФУ Екатерина Антоненко.

В почве, помимо свинца и цинка, выявлены медь, кобальт, кадмий и железо. Эксперт связывает загрязнение с накопительным эффектом при эксплуатации дороги.

«Цинк, например, опасен тем, что может перемещаться по почвенному профилю, попадая в водные источники или поглощаться растениями. Для того чтобы определить, существует ли опасность для людей, нужно провести дополнительные исследования», — добавила Антоненко.

Учёные намерены продолжать работу в области исследований и анализа загрязнений почв в целях определения влияние транспорта на экологическое состояние придорожных территорий.