Екатеринбург, 9 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подвели первые итоги конкурса по дальнейшему развитию набережной Исети. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в Instagram.

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Администрация предложила разработать концепцию развития общественного пространства на набережной. По словам Орлова, в мэрию поступило 42 заявок из России и других стран.

Было выбрано пять концепций: авторства консорциума S&P + Novascape (Россия, Польша, Нидерланды), объединения архитектурных бюро «Плотинка», FISH studio и проектного бюро R1, шведского архитектурного бюро Semrn & Mnsson, проектного бюро APEX и ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге назвали примерные сроки реконструкции парка Маяковского.