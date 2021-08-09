Хабаровск, 9 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Парк противопожарной службы Хабаровского края будет полностью обновлен, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев 9 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Необходимо подготовить программу по обновлению парка комитета гражданской защиты — наших краевых пожарных. Часть средств на это мы уже заложили из тех 2 млрд рублей помощи, которые дополнительно перечислены по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на социально-экономическое развитие региона. Обновление должно быть плановым и динамичным. Уже до конца года автопарк пополнится одиннадцатью пожарными автоцистернами и новой автолестницей», — сказал Дегтярев.

Всего специалисты проверили 230 автомобилей. По 105 из них выявлены замечания, касающиеся техсостояния агрегатов и навесного оборудования. Их ремонт уже проводится силами подрядной организации, нанятой в рамках госконтракта.

Как сообщало ИА REGNUM, в челябинский арбитраж поступил иск о несостоятельности, адресованный ООО «Холдинг «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания», которое является производителем специальной пожарной техники.