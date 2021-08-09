Барнаул, 9 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Информацию о том, что граждане России стали экономить на ритуальных услугах, подтвердил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя данные Росстата об увеличении смертности и достаточно скромных доходах ритуальных агентств, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Подтверждаю — люди (особенно на селе) сейчас вынуждены экономить буквально на всём! Продукты резко подорожали, стоимость коммунальных услуг повышается каждый год, а реальные доходы граждан не растут, а падают. Когда я на селе говорю, что средняя зарплата в крае официально составляет около 30 тысяч рублей, люди грустно смеются и говорят, что по факту средняя зарплата на селе плюс-минус МРОТ. Поэтому люди вынуждены сейчас экономить на всём, в том числе уже даже на ритуальных услугах».

Напомним, ранее о том, что граждане России стали экономить на погребальных услугах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. По итогам первых шести месяцев текущего года в России смертность выросла на 16% (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года), в то время как совокупная выручка ритуальных агентств — на 9%.

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