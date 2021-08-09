Ереван, 9 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 9 августа прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Odkb-csto.org ОДКБ

«Запланированы встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и. о. министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Аршаком Карапетяном», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, Зась сообщит армянской стороне о том, что происходит в зоне ответственности ОДКБ, и о подготовке к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности.

Напомним, 12 мая на армяно-азербайджанской границе обострилась обстановка, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». 7 августа Карапетян призвал армянских военнослужащих пресекать проникновения азербайджанских военнослужащих на территорию Армении.