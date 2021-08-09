Благовещенск, 9 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. За сутки в Приамурье коронавирусом заразились 143 человека — на три больше, чем днём ранее. Темп прироста заболеваемости составил 0,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора по области.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Читайте также: В Приамурье почти треть заразившихся коронавирусом болеют пневмонией

С пневмонией инфекцию переносят 27% заразившихся, бессимптомно — 1%. За выходные, 7 и 8 августа, от коронавируса умерли два человека. Всего за время существования COVID-19 им заболели 28 996 амурчан, погибли 356. Показатель заболеваемости составляет 3701,82 на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области продолжают активно ставить прививки от COVID-19. Вакцинировались от коронавируса в регионе уже более 205 тысяч человек.