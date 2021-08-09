Гимнастка Ашрам отреагировала на претензии России к судейству на Олимпиаде
Иерусалим, 9 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Израильская спортсменка Линой Ашрам, победившая на Олимпиаде в Токио по художественной гимнастике, ответила журналистам на вопрос о претензиях к судейству на Играх.
Она отметила, что ей требуется время для осознания того, что она стала чемпионкой ОИ, потому что «нет большей радости и гордости, чем вернуться домой с таким результатом».
Как сообщало ИА REGNUM, российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье по художественной гимнастике. Золото досталось израильской спортсменке Линой Ашрам, несмотря на то, что она допустила грубую ошибку, уронив во время выступления ленту.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью.
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