Иерусалим, 9 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Израильская спортсменка Линой Ашрам, победившая на Олимпиаде в Токио по художественной гимнастике, ответила журналистам на вопрос о претензиях к судейству на Играх.

Ayelet Zussman Линой Ашрам

«Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой», — цитирует ее израильское издание Sport5.

Она отметила, что ей требуется время для осознания того, что она стала чемпионкой ОИ, потому что «нет большей радости и гордости, чем вернуться домой с таким результатом».

«Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты», — добавила спортсменка.

Как сообщало ИА REGNUM, российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье по художественной гимнастике. Золото досталось израильской спортсменке Линой Ашрам, несмотря на то, что она допустила грубую ошибку, уронив во время выступления ленту.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью.

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