Белгород, 9 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Новую технику для расчистки водных объектов закупят в Белгородской области. На эти цели направят 186 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Специализированная техника поступит в Белводоканал — предприятие будет содержать машины и выполнять все работы на объектах. Сотрудники водоканала пройдут необходимую переквалификацию. Из областного бюджета на закупку техники выделяют 186 млн рублей, планируется приобрести комплекты для двух мобильных бригад.

В планах властей обустроить 52 новых пляжа на территории городских округов и районов области, очистить три реки в населённых пунктах, кроме того, по три наиболее востребованных заявки направят муниципалитеты.