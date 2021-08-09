Омск, 9 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Новый сорт пшеницы вывели учёные Омского аграрного научного центра (АНЦ). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в правительстве Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

В настоящее время в Омском научно-образовательном центре (НОЦ) ведётся работа с четырьмя проектами Омского АНЦ. Два из них были представлены на опытных полях. По информации учёных, урожайность новых сортов пшеницы — до 60 и более центнеров с гектара. Среди них есть и твёрдая пшеница, востребованная в производстве макаронных изделий. Также в качестве перспективного направления называются соя, адаптированная к климатическим условиям Сибири и Дальнего Востока, и многолетние травы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам эксперта, одна из причин роста мировых цен на пшеницу связана с опасениями относительно урожая 2021 года.

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