Москва, 9 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Причины, по которым машина может отклоняться в сторону во время движения, назвал директор по сервису и запчастям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников в интервью агентству «Прайм».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасный водитель

Так, в сторону «уводить» автомобиль может из-за спущенного колеса и неровной дороги, а также из-за уклона дороги. Последний предусмотрен для того, чтобы вода во время дождя стекала к обочине.

Еще одна причина — это поломка в ходовой части автомобиля. Детали ходовой части могут настолько деформироваться, что это отразится на угле установки колес и приведет к нарушению схода-развала машины.

«Кроме того, подклинивание тормозов также может стать причиной, по которой автомобиль начинает «тянуть» при движении», — отметил Епанешников.

Ранее эксперт сообщил, что длительное использование кондиционера в припаркованном автомобиле может привести к повреждению определённых узлов мотора.

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