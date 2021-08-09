Симферополь, 9 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Резкий рост популяции смертельно опасных пауков — каракуртов — фиксируется на Юге России, в том числе — в Республике Крым. Мнение доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергея Иванова опубликовала пресс-служба КФУ.

Kork Паук-каракурт

Учёный связывает резкий рост популяции ядовитых пауков каракуртов и других насекомых с сильной жарой и климатическими изменениями.

«Глобальное потепление привело к разбалансировке механизмов, обеспечивающих экологическое равновесие в биосфере», — пояснил Иванов изданию ForPost.

«Раньше пауки из рода чёрных вдов встречались редко. Сейчас за один поход в лес можно встретить шесть-семь особей. Это довольно много», — добавил учёный.

Иванов отметил, что с увеличением численности расширяется и область обитания — каракурты могут селиться поближе к людям. в том числе они могут забираться в подъезды многоквартирных домов.