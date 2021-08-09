Канберра, 9 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. На фоне усилий правительств штатов по борьбе с распространением «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции в Австралии появилась третья вакцина от COVID-19 производства Moderna. Ранее в стране можно было привиться только препаратами к AstraZeneca и Pfizer. Об этом 9 августа в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

(сс) Baltimore County Government Вакцина от коронавируса Moderna

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Премьер-министр Моррисон объявил, что Управление терапевтических товаров (TGA) предварительно одобрило вакцину Moderna для использования в Австралии. Препаратом смогут привиться граждане старше 18 лет.

Как отметил Моррисон, правительство Австралии закупило 25 миллионов доз вакцины Moderna. Премьер-министр также заверил журналистов и общественность, что прививать вакциной австралийцев начнут уже в следующем месяце.