Вашингтон, 9 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Появление в будущем устойчивого к вакцинам штамма коронавируса из-за недостаточного числа вакцинированных от SARS-CoV-2 не исключил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он заявил об этом 8 августа в интервью газете USA Today.

Энтони Фаучи

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"Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения — мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения), — вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране», — сказал он.

Также главный американский инфекционист добавил, что в противном случае, по его мнению, будет наблюдаться вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп во время зимы и затем вновь вернется в весенний период.

При этом Фаучи отметил, что подход, состоящий в том, что молодые и здоровые граждане в случае заражения, как правило, считают маловероятным возникновение у себя серьезных последствий от COVID-19 во время жизни в обществе не является, по его мнению, хорошим, так как человек при этом участвует в распространении коронавируса.

В то же время он добавил, что существует убеждение, что вирус не может мутировать, если он не воспроизводится, и будет мутировать в обратном случае.

«Сейчас многие мутации (коронавируса) не являются релевантными в функциональном плане, но время от времени вы получаете мутации, такие как «Дельта», <…> которые вызывают (появление нового его) варианта. <…> В случае с «Дельтой» у нас есть вирус, который распространяется гораздо быстрее <…>. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, (которую дают) вакцины», — сказал Фаучи.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 202 731 589.