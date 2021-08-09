Ульяновск, 9 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Мордовию из Ульяновской области выехали спасатели для оказания помощи в тушении пожара в заповеднике. Об этом сообщает управление МЧС.

73.mchs.gov.ru Ульяновские пожарные помогут тушить пожар в Мордовском заповеднике

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Ульяновский пожарно-спасательный гарнизон помогает тушить пожар в «Заповедной Мордовии». На месте находится аэромобильная группировка управления МЧС по Ульяновской области в составе 52 человек личного состава и 10 единиц техники.

Кроме того, задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС России: самолёты и вертолёты сбросили 250 тонн воды. При необходимости будет производиться наращивание группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным управления МВД, в результате грозового разряда произошло возгорание сухой травы и валежника.

Огнём пройдено более 3 тыс. гектаров площади, на 8 августа активная площадь горения оценивалась в 15 гектаров. Пожар тушили 800 человек, в том числе 560 сотрудников МЧС.