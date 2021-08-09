Уфа, 9 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Мужчину осудили за незаконную охоту и причинение человеку тяжкого вреда по неосторожности в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что осенью прошлого года 65-летний фигурант уголовного дела выехал в лес Зилаирского района на охоту без необходимого разрешения.

«В нарушение правил охоты, не выходя из автомобиля «Нива», мужчина услышал шорох в кустах и произвел выстрел из нарезного карабина по невидимой цели. Пуля попала в находившегося в этом месте местного охотника. Пострадавший получил сквозное ранение голени», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что при осмотре у обвиняемого были изъяты два ружья и три боевых патрона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично и добровольно возместил ущерб.

«Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.