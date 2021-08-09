Токио, , 10:15 — REGNUM В японской столице Токио у здания посольства России собрались несколько десятков ультраправых, которые через громкоговорители призывают вернуть Японии Южные Курилы.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Небольшие группы протестующих периодически подходят к воротам российского посольства и выкрикивают протестные высказывания. Сотрудники полиции пытаются сдерживать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители японской полиции информировали российское диппредставительство о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства, торгпредства и генконсульств РФ в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций, приуроченных к 76-летию вступления СССР в войну с милитаристской Японией.

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