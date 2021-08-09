Барнаул, 9 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Известие о том, что, несмотря на значительно выросшие показатели смертности в России, совокупная выручка ритуальных агентств оказалась весьма скромной, говорит не о том, что граждане стали экономить на похоронных услугах, а о потенциальном риске заразиться COVID-19 на похоронах. Об этом 9 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гробы в Барнаульском крематории

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"Думаю, что здесь виноват COVID-19. По своему опыту могу сказать, что ранее всегда ходил на похороны друзей и на поминки близких мне людей. Но вот уже второй год как началась пандемия, то не рискую и ни разу не был ни на похоронах, ни на поминках. А в этом случае не надо тратиться на цветы и венки».

Напомним, ранее о том, что граждане России стали экономить на погребальных услугах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка. По итогам первых шести месяцев текущего года в России смертность выросла на 16%, в то время как совокупная выручка ритуальных агентств — на 9%.

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