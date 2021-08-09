Лондон, 9 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Правительство Великобритании намерено уже в ближайшее время обратиться за помощью к армии. Такая необходимость возникла из-за возможной нехватки продуктов питания в магазинах Соединённого Королевства, сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Сложная ситуация сложилась в Великобритании из-за острой нехватки рабочей силы после отъезда иностранных работников на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также часть специалистов покинула страну после Вrexit.

Больше всего нехватка кадров ощущается в транспортной и логистической отраслях, гостиничном бизнесе, строительстве и строительстве. Так, по данным издания, в Великобритании не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, имеющих право перевозить продукты питания в супермаркеты. Те, кто готовится прийти им на смену, ждут получения водительских прав, так как экзамены задерживаются из-за мер по COVID-19. Кроме того, многие водители вынуждены уходить на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися коронавирусом.

Планируется, что около двух тысяч водителей из Королевского корпуса материально-технического обеспечения и других подразделений будут развозить по торговым точкам не только продукты питания, но и предметы первой необходимости, в том числе лекарства.