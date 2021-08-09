Владивосток, 9 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В преддверии шестого Восточного экономического форума в Приморье усиливают меры безопасности и вводят ряд ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 9 августа.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Для охраны общественного порядка в период ВЭФ задействуют более 4 тыс. сотрудников.

В августе пройдут антитеррористические командно-штабные учения, тренировки на объектах транспортной инфраструктуры. Планируется введение временных ограничений и запретов, в том числе на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов, кроме обеспечивающих безопасность, следующих по центральному расписанию; на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик; на движение большегрузного транспорта массой более 5 тонн по территории Владивостока и грузового транспорта по улице Нижнепортовая; на перевозку по Владивостоку опасных грузов; ограничение на проведения дорожных и земляных работ, гидравлических испытаний коммуникаций.

Также планируется перенос начала охотничьего сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, форум пройдёт 2−4 сентября на острове Русский.

На набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке идут работы по наполнению павильона Приморья, который откроется к Восточному экономическому форуму на выставке «Улица Дальнего Востока». Его форма и внешний вид остались прежними, изменились концепция и внутреннее содержание.