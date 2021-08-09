Тбилиси, 9 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Грузии сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация. Об этом 9 августа заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе 8 августа во время выступления на церемонии передачи квартир семьям вынужденных переселенцев в Гори.

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«Это очень сложная битва, в которой нам очень трудно бороться. Я готова встать рядом с нашими героическими врачами, снова надеть белый халат, чтобы вместе с ними бороться в этом нелегком бою», — сказала Тикарадзе.

Глава минздрава призвала всех жителей страны вне зависимости от национальности соблюдать рекомендации по профилактики пандемии. Она отметила, что сохранение жизней граджан является наиболее важной задачей.

«Пожалуйста, проявите высокую моральную ответственность, тогда мы сможем победить пандемию», — призвала министр.

Стоит отметить, что ранее премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили заметили на массовом застолье, которые запрещены в стране. Фото и видеоматериалы попали в сеть.