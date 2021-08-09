Краснодар, 9 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Готовность Краснодарского края к предстоящему отопительному сезону 2021−2022 годов на данный момент составляет более 56%, сообщили в пресс-службе администрации края 9 августа.

СГК Отопительный сезон

«К зиме уже готовы более 1500 котельных и около 2000 км тепловых сетей. Общий уровень готовности всего комплекса ЖКХ превышает 56%. Прошлый сезон прошел без крупных аварий и сбоев. Необходимо и в этом году хорошо подготовиться к холодам и любым нештатным ситуациям. Полностью закончить работы должны к 1 октября», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

На 2021 год в регионе запланирована замена либо капитальный ремонт около 160 км теплотрасс, за июнь-июль отремонтировано 53 км. Также в 2021 году в крае запланирована модернизация 55 котельных, в том числе 34 за счет частных инвестиций.