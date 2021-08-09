Самара, 9 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в краже и поджоге дома в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

27.mchs.gov.ru Пожар

Сообщается, что весной 2021 года сотрудники правоохранительных органов Приволжского района получили информацию о том, что сгорел дачный дом женщины, а ее личные вещи пропали.

Экспертиза показала, что причиной пожара является возгорание от открытого источника огня. А один из местных жителей сообщил, что видел, как сосед продавал какие-то вещи.

«Вскоре, полицейским поступила информация о том, что к краже и поджогу дома может быть причастен безработный, ранее судимый 46-летний местный житель. Правоохранители задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что фигурант уголовного дела 1975 года рождения сознался в содеянном.

По версии следствия, ночью обвиняемый убедился, что жильцов нет дома, взломал входную дверь жилища и украл личные вещи женщины. Следователи считают, что эти вещи он продал двум незнакомым мужчинам.

«На следующий день, испугавшись, что в момент совершения преступления мог оставить следы, решил поджечь дом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Про данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.