Сеул, 9 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. 9 августа в Южной Корее начнётся запись на вакцинацию от COVID-19 для людей в возрасте 18−49 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

(сс) qimono Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По данным источников, запись продлится до 21 августа. Все желающие смогут пройти вакцинацию в любом центре или медицинском учреждении.

Известно, что с 26 по 30 сентября записавшиеся смогут получить дозу вакцины на выбор: либо Pfizer либо Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1492 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 212 488.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 1500 носителей коронавируса