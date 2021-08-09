Владивосток, 9 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Уссурийске в 2022 году откроют современный музей флоры и фауны Приморья. Площадку под строительство музея осмотрели губернатор Олег Кожемяко и министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

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Музей с современными интерактивными экспозициями построят рядом с ледовой ареной «Олимп». Кожемяко заверил, что новое учреждение откроется в 2022 году — в Год тигра по китайскому календарю.

«В нём будут представлены флора и фауна Приморского края, быт коренных малочисленных народов. Посетители смогут узнать, в каких условиях проживают дикие животные и что нужно делать для их сохранения», — добавил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, создание музея генералиссимуса Александра Суворова станет первым проектом Ассоциации Suvorov Foundation, которая была открыта в Тоскане в рамках бизнес-эвента «Российско-Европейский диалог».