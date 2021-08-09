Благовещенск, 9 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Амурской области продолжается затопление территорий. Вода из реки Селемджа начала заливать село Норск в Селемджинском районе, спасатели эвакуируют население, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-центре правительства Амурской области.

ГУ МЧС России по Иркутской области Паводок

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В Норске подтоплены два жилых дома и 51 приусадебный участок. Вода в селе продолжает прибывать и за 12 часов поднялась на 40 см. Перемыты дороги, затоплены подходы к магазину и пожарному посту.

Выше по течению реки Селемджа в сёлах уже спадает паводок. Началась откачка воды из домов. Спасатели помогают жителям села Февральское, где были подтоплены 20 домов, опускать с крыш мебель, поднимать завалившиеся заборы и убирать наносы, образовавшиеся из-за потоков воды.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной паводковой ситуации в Приамурье были вынуждены покинуть свои дома 457 человек, в том числе 210 детей. Большинство из них уехали к родственникам, 73 амурчанина находятся в пунктах временного размещения.