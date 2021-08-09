Бердянск, Украина, 9 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Автомобили с российским номерами были изрисованы краской неизвестными в украинском курортном городе Бердянск. Об этом 9 августа сообщает местный портал ProБердянск.

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Уточняется, что злоумышленник разрисовали машины, которые были припаркованы у одной из городских гостиниц, в ночь с 6 на 7 августа.

Также указывается, что неизвестные закрасили красной краской номерные знаки и нанесли надписи на стекла и другие элементы автомобилей.

Кроме этого, отмечается, что владельцами пострадавших от действий вандалов автомашин оказались граждане Украины, причем один из них проживает в районе рядом с местом инцидента

Помимо того, добавляется, что в настоящее время правоохранители начали разбирательство в связи с произошедшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина окончательно перейдет в режим «без бумаг» уже через три месяца.