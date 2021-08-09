Чебоксары, 9 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве птицефабрики «Чувашский бройлер» прошли очередные торги по продаже имущества. При начальной цене в 435,5 млн рублей «лучшей ценой» стала сумма в 108,9 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Курица

На торги выставлялось имущество ОАО «Чувашского бройлера», связанное с выращиванием птицы и включённое в единый лот. Торги прошли путём публичного предложения. Согласно документу, победителем признано общество «ВДС» из Цивильского района, предложившее «лучшую цену» в размере 108 941 590 рублей.

«Начальная цена лота, согласно извещению о проведении публичного предложения, составляет 435 566 360 рублей», — отмечается в сообщении.

Таким образом, по итогам торгов начальная цена имущества птицефабрики снижена почти в четыре раза, с 435 566 360 рублей до 108 941 590 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ВДС» зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом в 10 000 рублей, место «прописки» — село Чурачики Цивильского района Чувашии. Собственником является Ираида Федорова. Указанный основной вид деятельности — выращивание однолетних культур, также заявлено 47 дополнительных видов деятельности.

Напомним, что первоначально «Чувашский бройлер» выставлялся на торги в 2020 году, тогда начальная цена составляла 538 085 564 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом ОАО «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежат республике.