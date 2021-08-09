Пекин, 9 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Сети показали изображения салона нового кроссовера Haval Monster. Рендер с интерьером распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Haval Интерьера нового Haval Monster

Кроссовер получит новое рулевое колесо с кнопками управления медиасистемой и стильную «приборку» с цифровым дисплеем. Также Monster может похвастаться дорогой отделкой салона.

Длина машины равна 4780 мм, ширина — 1890 мм, а высота составляет 1675 мм. При этом расстояние между осями колёс равно 2800 мм.

В основе архитектуры нового автомобиля легла платформа L.E.M.O.N., предназначенная для гибридных версий автомобилей. Для Monster пока запатентован 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 184 л. с. На 100 км машина с таким «движком» расходует семь литров топлива.

Ранее компания Haval представила модернизированный внедорожник H9. Автомобиль укомплектован системой ESP Bosch 9.3 (интегрированная система предотвращения опрокидывания RMI, ABS, антипробуксовочная система TCS и т. д.) и двигателем 2.0T максимальной производительностью 224 л. с.

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