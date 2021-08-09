Тбилиси, 9 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 23 439 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2236 случае заражения коронавирусом. Эту информацию 9 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 450 149 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 403 762 победили инфекцию, в том числе 3146 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3128 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 44 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6641 пациент, в оборудованных гостиницах — 2552.

Днём ранее в Грузии в ходе 27 969 исследований выявили 3344 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3376 человек.

Стоит отметить, что ранее Гарибашвили заметили на массовом застолье, которые запрещены в Грузии. Фото и видеоматериалы попали в сеть. После этого сообщил, что привился от COVID-19.