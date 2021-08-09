Сидней, Австралия, 9 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Правительство Австралии под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона профинансирует открытие десяти клиник для оказания психологической помощи нуждающимся гражданам, проживающим в районах, где действует режим локдауна. Об этом 8 августа сообщил глава минздрава Австралии Грег Хант, заявление которого обнародовано на официальном сайте правительства.

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«Правительство Моррисона выделяет 17,7 миллиона долларов для быстрого создания 10 центров поддержки психического здоровья для тех, кто в настоящее время сталкивается с расширенными ограничениями COVID-19 в Большом Сиднее и его окрестностях, а также на продление работы по крайней мере 12 клиник в Виктории до 30 июня 2022 года», — говорится в заявлении Ханта.

По его словам, для поддержки проживающих в районах, наиболее пострадавших от изоляции в штате Новый Южный Уэльс, правительство страны выделит 10,6 миллиона австралийских долларов ($7,8 млн).

«Нынешняя вспышка [коронавируса] создает невероятный стресс и оказывает давление на психическое здоровье многих австралийцев», — отметил глава минздрава Австралии.