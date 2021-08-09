Портленд, США, , 09:49 — REGNUM Крайне правые американские активисты из организации Proud Boys совершили «вооруженное нападение» на сторонников крайне левой идеологии из движения «Антифа» 8 августа в Портленде, сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Парке Том Мак-Колл Уотерфронт на молебне, организованном пастором Артуром Павловским. Вооруженные дубинками и приспособлениями для игры в пейнтбол члены Proud Boys предположительно выступали на мероприятии в качестве охраны.

Служба была прервана из-за членов «Антифа». Одетые в черное, они начали бросать дымовые гранаты и пытаться демонтировать систему громкой связи группы. Как видно из появившегося в сети видео, один из нападавших применил субстанцию, похожую на перцовый спрей. Перепалка вылилась на близлежащие улицы, где группы продолжали драться и обмениваться порциями перцового спрея.